Неизвестно Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Неизвестно Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1745

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей Васильевич

Мать: не указана

Родственная связь предположительная
Бракосочетание
До 1728

Муж: Володимир Яковлевич

Рождение ребёнка
1728

Сын: Михайло / Михаил Володимирович

Отец ребёнка: Володимир Яковлевич

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Прасковья Володимировна

Отец ребёнка: Володимир Яковлевич

Смерть
До 1745

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