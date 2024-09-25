Неизвестно Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1745
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей Васильевич
Мать: не указана
Родственная связь предположительная
Бракосочетание
До 1728
Муж: Володимир Яковлевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Михайло / Михаил Володимирович
Отец ребёнка: Володимир Яковлевич
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Прасковья Володимировна
Отец ребёнка: Володимир Яковлевич
Смерть
До 1745