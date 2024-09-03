Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1654
Дата смертиМежду 1745 и 1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Родственная связь предположительная
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 91 год, вдовец 33 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа с... Показать все
Смерть
Между 1745 и 1750