Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1654

Дата смерти

Между 1745 и 1750

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Родственная связь предположительная
Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 91 год, вдовец 33 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правления Переславского округа с... Показать все
Смерть
Между 1745 и 1750

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