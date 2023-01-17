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Токменинов Павел Андрианович

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Место рождения

Мелянда, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

09.12.1890

Дата смерти

13.09.1941

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Жена

1891 г.р.
1897 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1890

Отец: Токменинов Андриан Федотович

Мать: Токменинова Марина Андреевна

Мелянда, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.01.1911

Жена: Токменинова Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
17.01.1913

Дочь: Перминова Аполинария Павловна

Мать ребёнка: Токменинова Матрона Григорьевна

Рождение ребёнка
07.01.1915

Дочь: Патрушева Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Токменинова Матрона Григорьевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
16.02.1918

Дочь: Патрушева Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Токменинова Матрона Григорьевна

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
25.06.1920

Сын: Токменинов Пётр Павлович

Мать ребёнка: Токменинова Матрона Григорьевна

Бракосочетание
13.10.1920

Жена: Токменинова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
19.02.1923

Сын: Токменинов Пётр Павлович

Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Токменинов Николай Павлович

Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
14.09.1929

Сын: Токменинов Аркадий Павлович

Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
03.01.1931

Сын: Токменинов Иван Павлович

Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна

Полом, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ходаковская Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
08.03.1940

Дочь: Леонова Нина Павловна

Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна

Полом, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
13.09.1941
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Кладбище Село Ветошкино
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