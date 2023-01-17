Токменинов Павел Андрианович
Место рождения
Дата рождения09.12.1890
Дата смерти13.09.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1890
Бракосочетание
23.01.1911
Рождение ребёнка
17.01.1913
Дочь: Перминова Аполинария Павловна
Мать ребёнка: Токменинова Матрона Григорьевна
Рождение ребёнка
07.01.1915
Дочь: Патрушева Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Токменинова Матрона Григорьевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
16.02.1918
Дочь: Патрушева Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Токменинова Матрона Григорьевна
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
25.06.1920
Мать ребёнка: Токменинова Матрона Григорьевна
Бракосочетание
13.10.1920
Рождение ребёнка
19.02.1923
Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Токменинов Николай Павлович
Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
14.09.1929
Сын: Токменинов Аркадий Павлович
Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
03.01.1931
Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ходаковская Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна
Рождение ребёнка
08.03.1940
Дочь: Леонова Нина Павловна
Мать ребёнка: Токменинова Мария Антоновна
Смерть
13.09.1941
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Кладбище Село Ветошкино