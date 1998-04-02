Токменинова (Патрушева) Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Патрушева) Матрона Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1891

Дата смерти

13.08.1920

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1891

Отец: Патрушев Григорий Памфилович

Мать: Патрушева Пелагея Ивановна

Бракосочетание
23.01.1911

Муж: Токменинов Павел Андрианович

Рождение ребёнка
17.01.1913

Дочь: Перминова Аполинария Павловна

Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович

Рождение ребёнка
07.01.1915

Дочь: Патрушева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
16.02.1918

Дочь: Патрушева Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
25.06.1920

Сын: Токменинов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович

Смерть
13.08.1920
Причина смерти: от чахотки
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