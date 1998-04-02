Токменинова (Патрушева) Матрона Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1891
Дата смерти13.08.1920
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1891
Бракосочетание
23.01.1911
Рождение ребёнка
17.01.1913
Дочь: Перминова Аполинария Павловна
Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович
Рождение ребёнка
07.01.1915
Дочь: Патрушева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
16.02.1918
Дочь: Патрушева Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
25.06.1920
Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович
Смерть
13.08.1920
Причина смерти: от чахотки