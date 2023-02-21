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Токменинов Пётр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1923

Дата смерти

19.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1923

Отец: Токменинов Павел Андрианович

Мать: Токменинова Мария Антоновна

Рождение ребёнка
28.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Токменинова Таисия Ефимовна

Россия
Рождение ребёнка
19.02.1957

Сын: Токменинов Александр Петрович

Мать ребёнка: Токменинова Таисия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токменинова Таисия Ефимовна

Смерть
19.08.1989
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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