Токменинов Пётр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1923
Дата смерти19.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1923
Рождение ребёнка
28.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Токменинова Таисия Ефимовна
Россия
Рождение ребёнка
19.02.1957
Сын: Токменинов Александр Петрович
Мать ребёнка: Токменинова Таисия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1989
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область