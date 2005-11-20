Токменинова (Колесникова) Таисия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1927
Дата смерти20.11.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1927
Рождение ребёнка
28.12.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токменинов Пётр Павлович
Россия
Рождение ребёнка
19.02.1957
Сын: Токменинов Александр Петрович
Отец ребёнка: Токменинов Пётр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.2005
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область