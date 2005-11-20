Токменинова (Колесникова) Таисия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Колесникова) Таисия Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1927

Дата смерти

20.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1927

Отец: Колесников Ефим Тимофеевич

Мать: Колесникова Наталья Никандровна

Рождение ребёнка
28.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токменинов Пётр Павлович

Россия
Рождение ребёнка
19.02.1957

Сын: Токменинов Александр Петрович

Отец ребёнка: Токменинов Пётр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токменинов Пётр Павлович

Смерть
20.11.2005
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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