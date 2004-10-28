Колесникова Наталья Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова Наталья Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1891

Дата смерти

09.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1913

Дочь: Шигорина Клавдия Ефимовна

Отец ребёнка: Колесников Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
23.01.1923

Сын: Колесников Иван Ефимович

Отец ребёнка: Колесников Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Колесников Геннадий Ефимович

Отец ребёнка: Колесников Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
19.07.1927

Дочь: Токменинова Таисия Ефимовна

Отец ребёнка: Колесников Ефим Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплых Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Колесников Ефим Тимофеевич

Смерть
09.05.1970
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