Колесникова Наталья Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1891
Дата смерти09.05.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1913
Дочь: Шигорина Клавдия Ефимовна
Отец ребёнка: Колесников Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
23.01.1923
Отец ребёнка: Колесников Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1925
Сын: Колесников Геннадий Ефимович
Отец ребёнка: Колесников Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.07.1927
Дочь: Токменинова Таисия Ефимовна
Отец ребёнка: Колесников Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплых Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Колесников Ефим Тимофеевич
Смерть
09.05.1970