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Колесников Ефим Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1893

Дата смерти

09.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1893

Отец: Колесников Тимофей

Мать: Колесникова ?

Рождение ребёнка
06.11.1913

Дочь: Шигорина Клавдия Ефимовна

Мать ребёнка: Колесникова Наталья Никандровна

Рождение ребёнка
23.01.1923

Сын: Колесников Иван Ефимович

Мать ребёнка: Колесникова Наталья Никандровна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Колесников Геннадий Ефимович

Мать ребёнка: Колесникова Наталья Никандровна

Рождение ребёнка
19.07.1927

Дочь: Токменинова Таисия Ефимовна

Мать ребёнка: Колесникова Наталья Никандровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплых Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Колесникова Наталья Никандровна

Смерть
09.04.1961
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