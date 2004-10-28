Колесников Ефим Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1893
Дата смерти09.04.1961
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1893
Отец: Колесников Тимофей
Мать: Колесникова ?
Рождение ребёнка
06.11.1913
Дочь: Шигорина Клавдия Ефимовна
Мать ребёнка: Колесникова Наталья Никандровна
Рождение ребёнка
23.01.1923
Мать ребёнка: Колесникова Наталья Никандровна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Колесников Геннадий Ефимович
Мать ребёнка: Колесникова Наталья Никандровна
Рождение ребёнка
19.07.1927
Дочь: Токменинова Таисия Ефимовна
Мать ребёнка: Колесникова Наталья Никандровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплых Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Колесникова Наталья Никандровна
Смерть
09.04.1961