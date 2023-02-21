Колесников Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1893

Сын: Колесников Ефим Тимофеевич

Мать ребёнка: Колесникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаева Ираида Тимофеевна

Мать ребёнка: Колесникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Колесникова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесников Кирил Тимофеевич

Мать ребёнка: Колесникова ?

Смерть
Неизвестно
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