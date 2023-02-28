Токменинова (Патрушева) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокменинова (Патрушева) Мария Антоновна

Токменинова (Патрушева) Мария Антоновна

avatar

Место рождения

Мелянда, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

30.05.1897

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1897

Отец: Патрушев Антон Емельянович

Мать: Патрушева Мария Николаевна

Мелянда, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
13.10.1920

Муж: Токменинов Павел Андрианович

Рождение ребёнка
19.02.1923

Сын: Токменинов Пётр Павлович

Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Токменинов Николай Павлович

Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович

Рождение ребёнка
14.09.1929

Сын: Токменинов Аркадий Павлович

Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович

Рождение ребёнка
03.01.1931

Сын: Токменинов Иван Павлович

Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович

Полом, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Ходаковская Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович

Рождение ребёнка
08.03.1940

Дочь: Леонова Нина Павловна

Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович

Полом, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1970
Похороны
Неизвестно
Кладбище Село Ветошкино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close