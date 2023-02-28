Токменинова (Патрушева) Мария Антоновна
Место рождения
Дата рождения30.05.1897
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1897
Бракосочетание
13.10.1920
Рождение ребёнка
19.02.1923
Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Токменинов Николай Павлович
Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович
Рождение ребёнка
14.09.1929
Сын: Токменинов Аркадий Павлович
Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович
Рождение ребёнка
03.01.1931
Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Ходаковская Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович
Рождение ребёнка
08.03.1940
Дочь: Леонова Нина Павловна
Отец ребёнка: Токменинов Павел Андрианович
Смерть
Около 1970
Похороны
Неизвестно
Кладбище Село Ветошкино