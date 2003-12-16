Токменинов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения03.01.1931
Дата смерти16.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1931
Бракосочетание
28.07.1953
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Смерть
16.12.2003
Причина смерти: Болезнь