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Токменинов Иван Павлович

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Место рождения

Полом, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.01.1931

Дата смерти

16.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1931

Отец: Токменинов Павел Андрианович

Мать: Токменинова Мария Антоновна

Полом, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.07.1953

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Полом, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Смерть
16.12.2003
Причина смерти: Болезнь
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