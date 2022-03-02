Токменинова (Костылева) Екатерина Васильевна
Место рожденияКировская обл. Лебяжский р-н. Кокоревский с/с дер. Ильинцы
Дата рождения16.10.1928
Дата смерти02.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1928
Кировская обл. Лебяжский р-н. Кокоревский с/с дер. Ильинцы
Бракосочетание
28.07.1953
Рождение ребёнка
29.04.1954
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1956
Рождение ребёнка
19.11.1958
Дочь: Кошкина Валентина........ Ивановна
Отец ребёнка: Токменинов Иван Павлович
Полом, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1966
д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Смерть
02.03.2022