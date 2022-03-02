Токменинова (Костылева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Костылева) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Кировская обл. Лебяжский р-н. Кокоревский с/с дер. Ильинцы

Дата рождения

16.10.1928

Дата смерти

02.03.2022

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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1958 г.р.
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Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1928

Отец: Костылева Василий Ерофеевич

Мать: Костылева Анна Фёдоровна

Кировская обл. Лебяжский р-н. Кокоревский с/с дер. Ильинцы
Бракосочетание
28.07.1953

Муж: Токменинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
29.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токменинов Иван Павлович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токменинов Иван Павлович

Рождение ребёнка
19.11.1958

Дочь: Кошкина Валентина........ Ивановна

Отец ребёнка: Токменинов Иван Павлович

Полом, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токменинов Иван Павлович

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Смерть
02.03.2022
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