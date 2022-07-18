Токменинов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокменинов Александр Иванович

Токменинов Александр Иванович

avatar

Место рождения

д.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.

Дата рождения

29.04.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1954

Отец: Токменинов Иван Павлович

Мать: Токменинова (Костылева) Екатерина Васильевна

Крещение
Неизвестно
Байса, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Godparents:Екатерина Павловна Токменинова,Николай Патрушев
Бракосочетание
25.10.1974

Жена: Токменинова (Липовцева) Екатерина Михайловна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.04.1976

Дочь: Голомидова (Токменинова) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Токменинова (Липовцева) Екатерина Михайловна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.06.1979

Дочь: Кондратьева (Токменинова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Токменинова (Липовцева) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
20.11.1983

Сын: Токменинов Павел Александрович

Мать ребёнка: Токменинова (Липовцева) Екатерина Михайловна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.