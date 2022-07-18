Токменинов Александр Иванович
Место рожденияд.Полом, Лебяжского района, Кировской обл.
Дата рождения29.04.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1954
Крещение
Неизвестно
Байса, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Godparents:Екатерина Павловна Токменинова,Николай Патрушев
Бракосочетание
25.10.1974
Рождение ребёнка
09.04.1976
Дочь: Голомидова (Токменинова) Ирина Александровна
Мать ребёнка: Токменинова (Липовцева) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
25.06.1979
Рождение ребёнка
20.11.1983
Сын: Токменинов Павел Александрович
Мать ребёнка: Токменинова (Липовцева) Екатерина Михайловна