Токменинова (Липовцева) Екатерина Михайловна
Место рожденияд.Желтёнки.Лебяжского района.Кировской обл.
Дата рождения21.10.1951
Дата смерти18.09.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1951
д.Желтёнки.Лебяжского района.Кировской обл.
Бракосочетание
25.10.1974
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.09.2018