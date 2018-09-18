Токменинова (Липовцева) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токменинова (Липовцева) Екатерина Михайловна

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Место рождения

д.Желтёнки.Лебяжского района.Кировской обл.

Дата рождения

21.10.1951

Дата смерти

18.09.2018

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1951

Отец: Липовцев Михаил Павлович

Мать: Липовцева Елена Степановна

д.Желтёнки.Лебяжского района.Кировской обл.
Бракосочетание
25.10.1974

Муж: скрыто настройками приватности

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Смерть
18.09.2018
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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