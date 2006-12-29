Липовцева (Кокорева) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1922
Дата смерти29.12.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1922
Рождение ребёнка
11.02.1946
Дочь: Курбатова Фаина Михайловна
Отец ребёнка: Липовцев Михаил Павлович
Бракосочетание
17.11.1948
Лебяжкий загс
Рождение ребёнка
21.10.1951
Дочь: Токменинова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Липовцев Михаил Павлович
д.Желтёнки.Лебяжского района.Кировской обл.
Рождение ребёнка
14.04.1954
Дочь: Нагаева Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Липовцев Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Липовцев Михаил Павлович
Смерть
29.12.2006
Похороны
Неизвестно