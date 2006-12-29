Липовцева (Кокорева) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовцева (Кокорева) Елена Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1922

Дата смерти

29.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1922

Отец: Кокорев Степан Матвеевич

Мать: Кокорева Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
11.02.1946

Дочь: Курбатова Фаина Михайловна

Отец ребёнка: Липовцев Михаил Павлович

Бракосочетание
17.11.1948

Муж: Липовцев Михаил Павлович

Лебяжкий загс
Рождение ребёнка
21.10.1951

Дочь: Токменинова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Липовцев Михаил Павлович

д.Желтёнки.Лебяжского района.Кировской обл.
Рождение ребёнка
14.04.1954

Дочь: Нагаева Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Липовцев Михаил Павлович

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Липовцев Михаил Павлович

Смерть
29.12.2006
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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