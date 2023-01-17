Кокорева Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1901
Дата смерти15.03.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1901
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1922
Дочь: Липовцева Елена Степановна
Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Михеева Анна Степановна
Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
07.04.1929
Дочь: Галина Степановна
Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
16.12.1931
Дочь: Филимонова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
13.08.1937
Сын: Кокорев Михаил Степанович
Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
13.01.1940
Сын: Кокорев Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1960
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область