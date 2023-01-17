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Кокорева Ирина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1901

Дата смерти

15.03.1960

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1901

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1922

Дочь: Липовцева Елена Степановна

Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Михеева Анна Степановна

Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
07.04.1929

Дочь: Галина Степановна

Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
16.12.1931

Дочь: Филимонова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
13.08.1937

Сын: Кокорев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич

Рождение ребёнка
13.01.1940

Сын: Кокорев Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Кокорев Степан Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Степан Матвеевич

Смерть
15.03.1960
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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