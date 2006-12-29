Кокорев Степан Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1903
Дата смерти01.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1903
Отец: Кокорев Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1922
Дочь: Липовцева Елена Степановна
Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
10.06.1926
Дочь: Михеева Анна Степановна
Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
07.04.1929
Дочь: Галина Степановна
Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
16.12.1931
Дочь: Филимонова Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
13.08.1937
Сын: Кокорев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
13.01.1940
Сын: Кокорев Анатолий Степанович
Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1943
Причина смерти: Погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Смоленская ( ныне Калужская) область Износковский р-н, д. Туровка Братская могила