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Кокорев Степан Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1903

Дата смерти

01.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1903

Отец: Кокорев Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1922

Дочь: Липовцева Елена Степановна

Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
10.06.1926

Дочь: Михеева Анна Степановна

Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
07.04.1929

Дочь: Галина Степановна

Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
16.12.1931

Дочь: Филимонова Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
13.08.1937

Сын: Кокорев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
13.01.1940

Сын: Кокорев Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Кокорева Ирина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Ирина Максимовна

Смерть
01.03.1943
Причина смерти: Погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Смоленская ( ныне Калужская) область Износковский р-н, д. Туровка Братская могила
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