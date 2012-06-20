Филимонова (Кокорева) Зинаида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1931
Дата смерти20.06.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1931
Рождение ребёнка
29.01.1956
Сын: Филимонов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Филимонов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
03.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.2012
Похороны
Неизвестно