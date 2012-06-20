Филимонова (Кокорева) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова (Кокорева) Зинаида Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1931

Дата смерти

20.06.2012

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1931

Отец: Кокорев Степан Матвеевич

Мать: Кокорева Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
29.01.1956

Сын: Филимонов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Филимонов Михаил Алексеевич

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Михаил Алексеевич

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Михаил Алексеевич

Смерть
20.06.2012
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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