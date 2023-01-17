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Филимонов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1931

Дата смерти

27.08.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1931

Отец: Филимонов Алексей Семёнович

Мать: Филимонова Анна Акимовна

Рождение ребёнка
29.01.1956

Сын: Филимонов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Филимонова Зинаида Степановна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова Зинаида Степановна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Зинаида Степановна

Смерть
27.08.1985
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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