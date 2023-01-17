Филимонов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1931
Дата смерти27.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1931
Рождение ребёнка
29.01.1956
Сын: Филимонов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Филимонова Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
03.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонова Зинаида Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.08.1985
Похороны
Неизвестно