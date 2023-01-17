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Филимонова Анна Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1908

Дата смерти

27.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1908

Отец: Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1931

Сын: Филимонов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
12.08.1933

Сын: Филимонов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Филимонов Алексей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Алексей Семёнович

Смерть
27.05.1981
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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