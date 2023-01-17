Филимонова Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1908
Дата смерти27.05.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1908
Отец: Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1931
Сын: Филимонов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
12.08.1933
Сын: Филимонов Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Юрий Алексеевич
Отец ребёнка: Филимонов Алексей Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1981
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область