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Филимонов Алексей Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1910

Дата смерти

05.02.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1910

Отец: Филимонов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1931

Сын: Филимонов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Филимонова Анна Акимовна

Рождение ребёнка
12.08.1933

Сын: Филимонов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Филимонова Анна Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонова Анна Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филимонов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Филимонова Анна Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Анна Акимовна

Смерть
05.02.1949
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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