Филимонов Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1910
Дата смерти05.02.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1910
Отец: Филимонов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1931
Сын: Филимонов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Филимонова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
12.08.1933
Сын: Филимонов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Филимонова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филимонова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филимонов Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Филимонова Анна Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филимонова Анна Акимовна
Смерть
05.02.1949
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область