Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.04.1954
Дата смерти11.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1954
Рождение ребёнка
26.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
11.06.2013
п.Котчиха, Омутнинский р-он
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область