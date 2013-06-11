Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаева (Липовцева) Лидия Михайловна

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Место рождения

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

14.04.1954

Дата смерти

11.06.2013

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1954

Отец: Липовцев Михаил Павлович

Мать: Липовцева Елена Степановна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
11.06.2013
п.Котчиха, Омутнинский р-он
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Песковка, Омутнинский муниципальный район, Кировская область
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