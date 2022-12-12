Липовцев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1922
Дата смерти13.08.1977
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1922
Рождение ребёнка
11.02.1946
Дочь: Курбатова Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Липовцева Елена Степановна
Бракосочетание
17.11.1948
Лебяжкий загс
Рождение ребёнка
21.10.1951
Дочь: Токменинова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Липовцева Елена Степановна
д.Желтёнки.Лебяжского района.Кировской обл.
Рождение ребёнка
14.04.1954
Дочь: Нагаева Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Липовцева Елена Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липовцева Маруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Липовцева Елена Степановна
Смерть
13.08.1977
Похороны
Неизвестно