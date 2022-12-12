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Липовцев Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1922

Дата смерти

13.08.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1922

Отец: Липовцев Павел Филлипович

Мать: Липовцева Наталья Демидовна

Рождение ребёнка
11.02.1946

Дочь: Курбатова Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Липовцева Елена Степановна

Бракосочетание
17.11.1948

Жена: Липовцева Елена Степановна

Лебяжкий загс
Рождение ребёнка
21.10.1951

Дочь: Токменинова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Липовцева Елена Степановна

д.Желтёнки.Лебяжского района.Кировской обл.
Рождение ребёнка
14.04.1954

Дочь: Нагаева Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Липовцева Елена Степановна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липовцева Маруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Липовцева Елена Степановна

Смерть
13.08.1977
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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