Липовцева Наталья Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовцева Наталья Демидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1922

Сын: Липовцев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Павловна

Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовцев Иван Павлович

Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовцев Семён Павлович

Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зяблицева Мария Павловна

Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липовцев Павел Филлипович

Смерть
Неизвестно
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