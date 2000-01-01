Липовцева Наталья Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1922
Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Павловна
Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зяблицева Мария Павловна
Отец ребёнка: Липовцев Павел Филлипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно