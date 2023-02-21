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Липовцев Павел Филлипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липовцев Филлип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1922

Сын: Липовцев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Павловна

Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовцев Иван Павлович

Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липовцев Семён Павлович

Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зяблицева Мария Павловна

Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липовцева Наталья Демидовна

Смерть
Неизвестно
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