Липовцев Павел Филлипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Липовцев Филлип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1922
Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Павловна
Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зяблицева Мария Павловна
Мать ребёнка: Липовцева Наталья Демидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно