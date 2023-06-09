Голомидова (Токменинова) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомидова (Токменинова) Ирина Александровна

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Место рождения

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1976

Отец: Токменинов Александр Иванович

Мать: Токменинова Екатерина Михайловна

Лебяжье, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Крещение
19.03.1996
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Godparents:Кошкина Валентина Ивановна
Бракосочетание
25.07.1997

Муж: Голомидов Станислав Георгиевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Witnesses:Маковеев Алексей,Елькина Ольга(Маковеева)
Рождение ребёнка
17.10.2010

Дочь: Анастасия Станиславовна

Отец ребёнка: Голомидов Станислав Георгиевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.2016

Сын: Голомидов Макар Станиславович

Отец ребёнка: Голомидов Станислав Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
зав.маг."Солнечная долина"