Голомидова (Токменинова) Ирина Александровна
Место рождения
Дата рождения09.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1976
Крещение
19.03.1996
Godparents:Кошкина Валентина Ивановна
Бракосочетание
25.07.1997
Witnesses:Маковеев Алексей,Елькина Ольга(Маковеева)
Рождение ребёнка
17.10.2010
Дочь: Анастасия Станиславовна
Отец ребёнка: Голомидов Станислав Георгиевич
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.2016
Сын: Голомидов Макар Станиславович
Отец ребёнка: Голомидов Станислав Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно
зав.маг."Солнечная долина"