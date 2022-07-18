Голомидов Станислав Георгиевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1976
Крещение
Неизвестно
Godparents:Лаптев Николай Аркадьевич.Лаптева Алевтина Васильевна
Бракосочетание
25.07.1997
Witnesses:Маковеев Алексей,Елькина Ольга(Маковеева)
Рождение ребёнка
17.10.2010
Дочь: (Голомидова) Анастасия Станиславовна
Мать ребёнка: Голомидова (Токменинова) Ирина Александровна
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.2016
Сын: Голомидов Макар Станиславович
Мать ребёнка: Голомидова (Токменинова) Ирина Александровна