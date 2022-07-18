Голомидов Станислав Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоломидов Станислав Георгиевич

Голомидов Станислав Георгиевич

avatar

Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

05.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1976

Отец: Голомидов Георгий Васильевич

Мать: Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Крещение
Неизвестно
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Godparents:Лаптев Николай Аркадьевич.Лаптева Алевтина Васильевна
Бракосочетание
25.07.1997

Жена: Голомидова (Токменинова) Ирина Александровна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Witnesses:Маковеев Алексей,Елькина Ольга(Маковеева)
Рождение ребёнка
17.10.2010

Дочь: (Голомидова) Анастасия Станиславовна

Мать ребёнка: Голомидова (Токменинова) Ирина Александровна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.2016

Сын: Голомидов Макар Станиславович

Мать ребёнка: Голомидова (Токменинова) Ирина Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.