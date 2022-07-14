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Голомидов Георгий Васильевич

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1954

Отец: Голомидов Василий Васильевич

Мать: Голомидова (Шкурихина) Надежда Николаевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Развод
Неизвестно

Жена: Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1976

Сын: Голомидов Станислав Георгиевич

Мать ребёнка: Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.05.1978

Сын: Голомидов Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна

Рождение ребёнка
11.08.1988

Дочь: Свиридова (Голомидова) Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
27.09.1999

Жена: Кошкина (Токменинова) Валентина........ Ивановна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

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