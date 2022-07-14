Голомидов Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1954
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1976
Сын: Голомидов Станислав Георгиевич
Мать ребёнка: Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна
Рождение ребёнка
08.05.1978
Сын: Голомидов Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна
Рождение ребёнка
11.08.1988
Дочь: Свиридова (Голомидова) Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна
Бракосочетание
27.09.1999