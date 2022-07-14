Свиридова (Голомидова) Ольга Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Голомидова) Ольга Георгиевна

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

11.08.1988

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1988

Отец: Голомидов Георгий Васильевич

Мать: Голомидова (Лаптева) Лидия Аркадьевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Артём Валерьевич

Рождение ребёнка
06.03.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свиридов Артём Валерьевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свиридов Артём Валерьевич

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