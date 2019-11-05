Голомидова (Шкурихина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомидова (Шкурихина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1931

Дата смерти

05.11.2019

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1935 г.р.
1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1931

Отец: Шкурихин Николай Захарович

Мать: Шкурихина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голомидов Василий Васильевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голомидов Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупоногов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голомидов Василий Васильевич

Смерть
05.11.2019
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