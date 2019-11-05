Голомидова (Шкурихина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1931
Дата смерти05.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1931
Рождение ребёнка
01.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голомидов Василий Васильевич
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голомидов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2019