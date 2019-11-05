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Шкурихин Николай Захарович

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Место рождения

Кировская обл., Порезский р-н, Б.-Святопольский с/с, д. Красики

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шкурихин Захар Лавреньтьевич

Мать: не указана

Кировская обл., Порезский р-н, Б.-Святопольский с/с, д. Красики
Рождение ребёнка
03.10.1931

Дочь: Голомидова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Шкурихина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкурихина Анна Михайловна

Смерть
?.01.1942
Причина смерти: пропал без вести
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