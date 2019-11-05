Шкурихин Николай Захарович
Место рожденияКировская обл., Порезский р-н, Б.-Святопольский с/с, д. Красики
Дата рождения1902
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шкурихин Захар Лавреньтьевич
Мать: не указана
Кировская обл., Порезский р-н, Б.-Святопольский с/с, д. Красики
Рождение ребёнка
03.10.1931
Дочь: Голомидова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Шкурихина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкурихина Анна Михайловна
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: пропал без вести