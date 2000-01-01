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Шкурихин Захар Лавреньтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шкурихин Борис Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шкурихин Николай Захарович

Мать ребёнка: не указана

Кировская обл., Порезский р-н, Б.-Святопольский с/с, д. Красики
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шкурихин Серафим Захарович

Мать ребёнка: не указана

Кировская обл., Перелеский р-н
Рождение ребёнка
1916

Сын: Шкурихин Афанасий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Кировская обл., Порезский р-н, Б.-Святопольский с/с, д. Красики
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просковья Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкурихин Василий Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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