Шкурихин Захар Лавреньтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шкурихин Николай Захарович
Мать ребёнка: не указана
Кировская обл., Порезский р-н, Б.-Святопольский с/с, д. Красики
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шкурихин Серафим Захарович
Мать ребёнка: не указана
Кировская обл., Перелеский р-н
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шкурихин Афанасий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Кировская обл., Порезский р-н, Б.-Святопольский с/с, д. Красики
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просковья Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкурихин Василий Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно