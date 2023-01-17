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Голомидов Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1935

Дата смерти

13.06.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1935

Отец: Голомидов Василий Степанович

Мать: Голомидова Анна Афонасьевна

Рождение ребёнка
01.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голомидова Надежда Николаевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голомидова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голомидова Надежда Николаевна

Смерть
13.06.1960
Причина смерти: утонул в реке Пижма
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