Голомидов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1935
Дата смерти13.06.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1935
Рождение ребёнка
01.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голомидова Надежда Николаевна
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голомидова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1960
Причина смерти: утонул в реке Пижма