Голомидов Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голомидов Степан
Мать: Голомидова ?
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Стародубцева Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Голомидова Анна Афонасьевна
Рождение ребёнка
13.03.1935
Сын: Голомидов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Голомидова Анна Афонасьевна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство