Голомидов Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомидов Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голомидов Степан

Мать: Голомидова ?

Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Стародубцева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Голомидова Анна Афонасьевна

Рождение ребёнка
13.03.1935

Сын: Голомидов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Голомидова Анна Афонасьевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Убийство
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