Стародубцева (Голомидова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Голомидова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1927

Дата смерти

01.10.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1898 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1945 г.р.
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1952 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1927

Отец: Голомидов Василий Степанович

Мать: Голомидова Анна Афонасьевна

Бракосочетание
?.11.1944

Муж: Стародубцев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
?.11.1945

Сын: Стародубцев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Стародубцев Михаил Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубцев Михаил Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубцев Михаил Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.07.1952

Сын: Стародубцев Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Стародубцев Михаил Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубцев Михаил Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубцев Михаил Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубцев Михаил Яковлевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
01.10.1994
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Инсульт | Захоронен: пгт Оричи Кировская обл.
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