Стародубцева (Голомидова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1927
Дата смерти01.10.1994
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1927
Бракосочетание
?.11.1944
Рождение ребёнка
?.11.1945
Сын: Стародубцев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Стародубцев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
09.01.1947
Рождение ребёнка
03.09.1949
Рождение ребёнка
15.07.1952
Сын: Стародубцев Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Стародубцев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
10.08.1954
Рождение ребёнка
23.08.1956
Рождение ребёнка
17.11.1959
Смерть
01.10.1994
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Инсульт | Захоронен: пгт Оричи Кировская обл.