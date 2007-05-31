Стародубцев Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.07.1952
Дата смерти31.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1952
Бракосочетание
09.08.1975
Рождение ребёнка
11.08.1976
Дочь: Холманских Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Стародубцева Нина Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1982
Дочь: Сухих Ия Анатольевна
Мать ребёнка: Стародубцева Нина Ивановна
Смерть
31.05.2007
Причина смерти: Сердечный приступ