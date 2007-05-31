Стародубцев Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцев Анатолий Михайлович

Стародубцев Анатолий Михайлович

Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

15.07.1952

Дата смерти

31.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1952

Отец: Стародубцев Михаил Яковлевич

Мать: Стародубцева Лидия Васильевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.08.1975

Жена: Стародубцева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
11.08.1976

Дочь: Холманских Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Стародубцева Нина Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1982

Дочь: Сухих Ия Анатольевна

Мать ребёнка: Стародубцева Нина Ивановна

Смерть
31.05.2007
Причина смерти: Сердечный приступ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close