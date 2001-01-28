Стародубцев Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцев Михаил Яковлевич

Стародубцев Михаил Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1918

Дата смерти

28.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

1945 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1918

Отец: Стародубцев Яков Ксенофонтович

Мать: Стародубцева Анна

Бракосочетание
?.11.1944

Жена: Стародубцева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
?.11.1945

Сын: Стародубцев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Стародубцева Лидия Васильевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародубцева Лидия Васильевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародубцева Лидия Васильевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.07.1952

Сын: Стародубцев Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Стародубцева Лидия Васильевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародубцева Лидия Васильевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародубцева Лидия Васильевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародубцева Лидия Васильевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.01.2001
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Захоронен: пгт Оричи Кировская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close