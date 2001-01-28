Стародубцев Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1918
Дата смерти28.01.2001
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1918
Отец: Стародубцев Яков Ксенофонтович
Мать: Стародубцева Анна
Бракосочетание
?.11.1944
Рождение ребёнка
?.11.1945
Сын: Стародубцев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Стародубцева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
09.01.1947
Рождение ребёнка
03.09.1949
Рождение ребёнка
15.07.1952
Сын: Стародубцев Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Стародубцева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1954
Рождение ребёнка
23.08.1956
Рождение ребёнка
17.11.1959
Смерть
28.01.2001
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Захоронен: пгт Оричи Кировская обл.