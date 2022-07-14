Заровняева (Стародубцева) Фаина Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
21.06.1974
Рождение ребёнка
17.01.1975
Сын: Луковников Эдуард Юриевич
Отец ребёнка: Луковников Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
07.03.1984
Сын: Заровняев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Заровняев Анатолий Александрович