Заровняева (Стародубцева) Фаина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняева (Стародубцева) Фаина Михайловна

Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

10.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1954

Отец: Стародубцев Михаил Яковлевич

Мать: Стародубцева (Голомидова) Лидия Васильевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заровняев Анатолий Александрович

Бракосочетание
21.06.1974

Муж: Луковников Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
17.01.1975

Сын: Луковников Эдуард Юриевич

Отец ребёнка: Луковников Юрий Васильевич

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.03.1984

Сын: Заровняев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Заровняев Анатолий Александрович

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