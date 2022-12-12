Луковников Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1950
Дата смерти26.01.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1950
Отец: Луковников Василий
Мать: Луковникова ?
Бракосочетание
21.06.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1975
Сын: Луковников Эдуард Юриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.01.1982
Причина смерти: Сердечный приступ