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Луковников Юрий Васильевич

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

25.09.1950

Дата смерти

26.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1950

Отец: Луковников Василий

Мать: Луковникова ?

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
21.06.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1975

Сын: Луковников Эдуард Юриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
26.01.1982
Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Сердечный приступ
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