Луковников Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луковников Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1950

Сын: Луковников Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Луковникова ?

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луковникова ?

Смерть
Неизвестно
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