Заровняев Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняев Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1950

Дата смерти

28.08.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.08.2003
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Несчастный случай | Захоронен: пгт Оричи Кировская обл.
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