Заровняев Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1950
Дата смерти28.08.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.08.2003
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Причина смерти: Несчастный случай | Захоронен: пгт Оричи Кировская обл.