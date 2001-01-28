Стародубцева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1918
Сын: Стародубцев Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Стародубцев Яков Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрягина Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Стародубцев Яков Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно