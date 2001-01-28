Стародубцева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1918

Сын: Стародубцев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Стародубцев Яков Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрягина Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Стародубцев Яков Ксенофонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Яков Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
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