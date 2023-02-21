Стародубцев Яков Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стародубцев Ксенофонт Герасимович
Мать: Стародубцева ?
Рождение ребёнка
18.07.1918
Сын: Стародубцев Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Стародубцева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрягина Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Стародубцева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародубцева Анна
Смерть
Неизвестно