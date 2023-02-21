Стародубцев Яков Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Яков Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стародубцев Ксенофонт Герасимович

Мать: Стародубцева ?

Рождение ребёнка
18.07.1918

Сын: Стародубцев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Стародубцева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрягина Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Стародубцева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубцева Анна

Смерть
Неизвестно
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