Стародубцев Ксенофонт Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Яков Ксенофонтович
Мать ребёнка: Стародубцева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стародубцева ?
Смерть
Неизвестно