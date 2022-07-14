Дегтерёва (Стародубцева) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтерёва (Стародубцева) Людмила Михайловна

Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1949

Отец: Стародубцев Михаил Яковлевич

Мать: Стародубцева (Голомидова) Лидия Васильевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Развод
Неизвестно

Муж: Дегтерёв Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтерёв Николай Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
20.05.1971

Дочь: Погудина (Дегтерёва) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Дегтерёв Николай Васильевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
05.12.1975

Сын: Дегтерёв Константин Николаевич

Отец ребёнка: Дегтерёв Николай Васильевич

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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