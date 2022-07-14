Дегтерёва (Стародубцева) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.09.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1949
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1971
Дочь: Погудина (Дегтерёва) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Дегтерёв Николай Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1975
Сын: Дегтерёв Константин Николаевич
Отец ребёнка: Дегтерёв Николай Васильевич
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область