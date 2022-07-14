Дегтерёв Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1947
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1971
Дочь: Погудина (Дегтерёва) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Дегтерёва (Стародубцева) Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
05.12.1975
Сын: Дегтерёв Константин Николаевич
Мать ребёнка: Дегтерёва (Стародубцева) Людмила Михайловна
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область