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Дегтерёв Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1947

Отец: Дегтерёв Василий

Мать: Дегтерёва (Дегтерёва) Агафия Фёдоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Дегтерёва (Стародубцева) Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтерёва (Стародубцева) Людмила Михайловна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
20.05.1971

Дочь: Погудина (Дегтерёва) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Дегтерёва (Стародубцева) Людмила Михайловна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
05.12.1975

Сын: Дегтерёв Константин Николаевич

Мать ребёнка: Дегтерёва (Стародубцева) Людмила Михайловна

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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