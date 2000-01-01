Дегтерёв Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дегтерёва Агафия Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дегтерёва Агафия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно