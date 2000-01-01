Дегтерёва (Дегтерёва) Агафия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтерёва (Дегтерёва) Агафия Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дегтерёв Фёдор

Мать: Дегтерёва ?

Рождение ребёнка
01.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтерёв Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дегтерёв Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Дегтерёв Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтерёв Василий

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