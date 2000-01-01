Дегтерёва (Дегтерёва) Агафия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дегтерёв Фёдор
Мать: Дегтерёва ?
Рождение ребёнка
01.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтерёв Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дегтерёв Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дегтерёв Василий