Махнёва (Стародубцева) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махнёва (Стародубцева) Валентина Михайловна

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Место рождения

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1947

Отец: Стародубцев Михаил Яковлевич

Мать: Стародубцева (Голомидова) Лидия Васильевна

Советск, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
14.06.1968

Муж: Махнёв Владимир

Арбаж, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.01.1969

Дочь: Бар-Эль (Махнёва) Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Махнёв Владимир

Рождение ребёнка
02.01.1973

Сын: Махнёв Александр Владимирович

Отец ребёнка: Махнёв Владимир

Бракосочетание
17.05.2007

Муж: скрыто настройками приватности

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