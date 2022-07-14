Махнёва (Стародубцева) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.01.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1947
Бракосочетание
14.06.1968
Муж: Махнёв Владимир
Арбаж, Арбажский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.01.1969
Дочь: Бар-Эль (Махнёва) Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Махнёв Владимир
Рождение ребёнка
02.01.1973
Сын: Махнёв Александр Владимирович
Отец ребёнка: Махнёв Владимир
Бракосочетание
17.05.2007
Муж: скрыто настройками приватности