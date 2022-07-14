Бар-Эль (Махнёва) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бар-Эль (Махнёва) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1969

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

1947 г.р.

Муж

1970 г.р.
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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1969

Отец: Махнёв Владимир

Мать: Махнёва (Стародубцева) Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Белых Эдуард

Бракосочетание
17.08.1991

Муж: Белых Эдуард

Рождение ребёнка
11.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белых Эдуард

Рождение ребёнка
28.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белых Эдуард

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