Бар-Эль (Махнёва) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1969
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Белых Эдуард
Бракосочетание
17.08.1991
Муж: Белых Эдуард
Рождение ребёнка
11.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белых Эдуард
Рождение ребёнка
28.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белых Эдуард